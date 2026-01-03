السبت 03 يناير 2026
اقتصاد

13 شركة وساطة تتصدر تداولات خارج المقصورة خلال الربع الأخير من 2025

البورصة
البورصة
تصدرت شركات الوساطة المالية قائمة التداولات بسوق خارج المقصورة خلال الربع الأخير من عام 2025، خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025، مستحوذة على النسبة الأكبر من إجمالي قيم التداول، في ظل نشاط ملحوظ بالسوق.


وجاءت إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في صدارة الترتيب بقيمة تداولات بلغت نحو 16.56 مليار جنيه، مستحوذة على 32% من إجمالي التداولات.


وحلت بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 12.6 مليار جنيه، بنسبة 24.4% من الإجمالي، تلتها التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات سجلت 8.03 مليار جنيه، مستحوذة على 15.5%.


وفي المركز الرابع جاءت مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداولات بلغت 4.84 مليار جنيه، وبنسبة 9.4%، ثم الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.48 مليار جنيه.
وجاءت أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز السادس بقيمة تداولات سجلت 741.3 مليون جنيه، تلتها سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 716 مليون جنيه.


واحتلت إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات المركز الثامن بقيمة تداولات بلغت 616.3 مليون جنيه، ثم العمالقة لتداول الأوراق المالية بقيمة 586.7 مليون جنيه.


وفي المركز العاشر جاءت جرانتي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 526.5 مليون جنيه، تلتها أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات بقيمة 344.1 مليون جنيه.


واستكملت القائمة كل من جراند إنفستمنت لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات سجلت 285.2 مليون جنيه، ثم نيوبرنت لتداول الأوراق المالية بقيمة 274.2 مليون جنيه، لتغلق قائمة الشركات الـ13 الأكثر تداولًا خلال الربع الأخير من العام

آخر جلسات عام 2025

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

 وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقاط

 

