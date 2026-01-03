كم عدد بطاقات الائتمان المسموح بها للعميل في البنك التجاري الدولي؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن عدد البطاقات المسموح بها لكل عميل.

وكشف مسئولو البنك التجاري عن إمكانية حصول العميل على 4 بطاقات إضافية مجانًا مدى الحياة، وذلك لتسهيل ومتابعة ومراقبة إنفاقه.



تقدم بطاقات CIB الائتمانية مجموعة متنوعة من المميزات:



حد ائتماني يصل إلى 5 أضعاف الدخل الشهري لتلبية كل احتياجات العملاء



فترة سماح تصل إلى 55 يوم تتيح للعملاء الفرصة للشراء الآن، والدفع لاحقًا.



الحد الأدنى للدفع الشهري هو 5٪ فقط من المبلغ المستحق.



إمكانية التسوق عبر الإنترنت.



تقسيط بدون فوائد وخصومات حصرية في العديد من المتاجر.



الانضمام تلقائيًا لبرنامج المكافآت (باستثناء بطاقة white)..



أنظمة تقسيط مختلفة تناسب جميع الاحتياجات (للعمليات الى تتجاوز مبلغ 500 جنيه)..

.

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن خطوات وتفاصيل الاشتراك في صناديق الاستثمار عبر خدمات الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أنه يمكن الاشتراك في صناديق استثمار البنك التجاري الدولي من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وكشف مسئولو البنك التجاري الدولي عن الخطوات كالتالي:



سجّل الدخول على حسابك الخاص بخدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

اضغط على علامة (+) "إضافة " أسفل قسم "الودائع" أو في قسم "صناديق الاستثمار" في حال وجود صناديق قائمة، أو من خلال مركز الطلبات.

اضغط على "شراء صناديق الاستثمار".



عند اختيار صندوق الاستثمار، سيتم توجيهك إلى نموذج تصنيف المخاطر.



اضغط على "التالي" لبدء الإجابة على نموذج تصنيف المخاطر.



عند إكمال نموذج تصنيف المخاطر، ستحصل على تصنيف مخاطر الاستثمار الخاص بك والصناديق الموصى بها بناء على إجاباتك.



إذا كنت ترغب في اختيار صناديق أخرى غير الصناديق الموصي بها، يرجى زيارة أقرب فرع.

