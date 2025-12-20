اسعار الذهب فى المغرب اليوم السبت 2025.12.20

18 حجم الخط

ننشر أسعار الذهب فى المملكة المغربية خلال تعاملات اليوم السبت 2025.12.20 ووفقا لآخر التحديثات وهي كالتالي:

عيار 21 1117 درهم عيار 24 1276 درهم عيار 18 957 درهم الجنيه الذهب 8934 درهم

احتياطى المغرب من الذهب

ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب لدى بنك المغرب المركزي بنسبة 29% خلال عام واحد، لتصل إلى 18.7 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2024، وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في أسعار المعدن النفيس بالأسواق الدولية.

وبحسب التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، فقد بلغ مخزون الذهب في نهاية 2024 نحو 22.12 طنًا، دون أي تغيير يذكر مقارنة بالسنوات السابقة.

توقعات أسعار الذهب

توقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، استمرار الزخم القوي في أسعار الذهب خلال عام 2026 مع تسجيل مستويات قياسية جديدة، مقابل بقاء أسعار النفط تحت ضغوط بفعل فائض متوقع في المعروض العالمي، وفق مذكرة بحثية صادرة عن البنك.

وأوضح محللو البنك، في تقرير، أن السيناريو الأساسي يشير إلى صعود أسعار الذهب إلى نحو 4900 دولار للأوقية خلال العام المقبل، مع وجود مخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي، مدعومة باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وتراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وأشار التقرير إلى أن الذهب استفاد خلال الفترة الماضية من مشتريات مكثفة من البنوك المركزية، وخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تدفقات استثمارية متزايدة نحو الصناديق المتداولة في البورصة؛ ما عزز الطلب على المعدن النفيس.

وفي المقابل، حذر البنك من مخاطر هبوطية تحيط بأسعار النفط، مرجحًا أن تواجه السوق فائضًا في الإمدادات خلال عام 2026، في ظل غياب اضطرابات كبيرة في الإنتاج أو خفض إضافي من جانب أوبك.

وأوضح البنك أن انخفاض الأسعار قد يصبح ضروريًا لإعادة التوازن إلى السوق.

وتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 56 دولارًا للبرميل في عام 2026، في حين يتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط متوسطًا يبلغ 52 دولارًا للبرميل، مع تسارع وتيرة تراكم المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

