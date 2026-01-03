ترامب يكشف عن احتجاز مادورو وزوجته على متن سفينة

18 حجم الخط

مادورو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق في فنزويلا فجر اليوم، واصفًا إياها بأنها هجوم غير مسبوق “لم يشهد العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية”، مؤكدًا أن العملية حققت أهدافها بالكامل دون خسائر في صفوف الجيش الأمريكي.

ترامب يستعرض قوة أمريكا في اعتقال مادورو

وقال ترامب إن عملية اعتقال مادورو تمثل استعراضًا واضحًا لقوة وكفاءة الجيش الأمريكي، مشددًا على أن واشنطن لن تتردد في استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة حماية المصالح الأمريكية.

ترامب: مادورو وزوجته على متن سفينة متجهة إلى نيويورك

وأكد الرئيس الأمريكي أن نيكولاس مادورو وزوجته محتجزان على متن سفينة أمريكية في طريقها إلى مدينة نيويورك، حيث سيواجهان العدالة الأمريكية على خلفية اتهامات جنائية خطيرة.

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسار القانوني الذي ستتبعه الولايات المتحدة بعد انتهاء العملية العسكرية.

ترامب: شلّ القدرات العسكرية الفنزويلية دون خسائر أمريكية

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية نجحت في شلّ القدرات العسكرية الفنزويلية بالكامل خلال ساعات، مؤكدًا أنه لم يُقتل أي جندي أمريكي ولم تُفقد أي قطعة عسكرية أثناء العملية.

وأضاف أن ما جرى أثبت أن القوة العسكرية الفنزويلية غير قادرة على المواجهة الفعلية، وأن السيطرة الميدانية تمت بسرعة ودقة.

ترامب: ندرس موجة ثانية من العمليات لكن ليس الآن

وفي لهجة تصعيدية، قال ترامب إن الولايات المتحدة ترى ضرورة لشن موجة ثانية من العمليات العسكرية في فنزويلا، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس مطروحًا في الوقت الراهن على الأرجح.

وأكد في الوقت نفسه أن واشنطن مستعدة لتنفيذ هجوم ثانٍ فورًا إذا اقتضت الظروف الأمنية أو السياسية ذلك.

ونشر ترامب صورة لمادورو بعد اعتقاله على متن السفينة الأمريكية «أيوجيما».

ترامب: سندير فنزويلا خلال مرحلة انتقال السلطة

وكشف ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا مؤقتًا، إلى حين ضمان انتقال آمن ومنظم للسلطة، مؤكدًا أن الهدف المعلن هو إعادة الاستقرار ومنع الفوضى.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعمل مع أطراف دولية وإقليمية لضمان عدم انزلاق البلاد إلى حالة من الفراغ السياسي أو الأمني.

ترامب: شركات النفط الأمريكية الكبرى تستعد لدخول فنزويلا

وفي بعد اقتصادي لافت، أعلن ترامب أن شركات النفط الأمريكية الكبرى ستتوجه إلى فنزويلا خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن البلاد تمتلك موارد ضخمة يجب “إدارتها بشكل صحيح”.

ترامب: ما حدث في فنزويلا استعراض مذهل لقوة الجيش الأمريكي

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن العملية العسكرية في فنزويلا كانت “أحد أكثر العروض إثارة للدهشة وفعالية في تاريخ الجيش الأمريكي الحديث”، مشيرًا إلى أنها تعكس التفوق العسكري والتكنولوجي للولايات المتحدة.

وأضاف: “ما جرى اليوم رسالة واضحة.. الجيش الأمريكي قادر على الحسم السريع عندما يُطلب منه ذلك”.

