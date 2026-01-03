18 حجم الخط

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لا يتوقع أي إشكالات في العلاقات الأمريكية الصينية في أعقاب الهجوم الأمريكي على كاراكاس، حيث أن إمدادات النفط الفنزويلي إلى الصين ستستمر.

ترامب: إمدادات النفط الفنزويلي إلى الصين ستستمر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت إننا لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور في فنزويلا.

ترامب: سأدرس إمكانية تولي ماريا كورينا ماتشادو لقيادة مرحلة انتقالية بفنزويلا

وأضاف ترامب: مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال وكنا جاهزين للتعامل مع ذلك.

وتابع: هناك إصابات بين الجنود الأمريكيين الذين نفذوا العملية في فنزويلا لكنها ليست خطيرة وأمريكا ستشارك في صناعة النفط بفنزويلا.

واستطرد: مادورو حاول التفاوض مع الولايات المتحدة في النهاية لكنني رفضت نتخذ الآن القرار بشأن الخطوة التالية لقيادة فنزويلا سأدرس إمكانية تولي ماريا كورينا ماتشادو لقيادة مرحلة انتقالية فنزويلا .

وفي السياق ذاته علق جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، على الهجوم على فنزويلا واعتقال نيكولاس مادورو وزوجته قائلا يجب"إعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".

نائب ترامب يعلق على الهجوم الأمريكي على فنزويلا

وقال فانس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قدم عدة خيارات، لكنه كان واضحا جدا طوال هذه العملية: يجب وقف تهريب المخدرات، ويجب إعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".

وفي تعليق على منصة "إكس"، اعتبر فانس أن "مادورو أحدث شخص يكتشف أن الرئيس ترامب يعني ما يقوله".

