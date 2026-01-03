السبت 03 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب: اعتقلنا مادورو وشركاتنا النفطية ستذهب إلى فنزويلا

ترامب ومادورو، فيتو
ترامب ومادورو، فيتو
مادورو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، اعتقلنا مادورو وزوجته وهما يواجهان الاتهامات الآن، كاشفا عن قيام الولايات المتحدة بقطع الكهرباء عن كراكاس.

ترامب يتحدث عن اعتقال مادورو

وأكد ترامب، أن ترامب: شركات أمريكا النفطية الكبيرة ستذهب إلى فنزويلا عقب القبض على مادورو، ومحاكمته فى الولايات المتحدة الأمريكية.

