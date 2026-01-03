رئيس النواب الأمريكي: اعتقال مادورو كان حاسمًا ومبررًا لحماية أرواح مواطنينا

18 حجم الخط

فنزويلا، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي أن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جاءت في توقيت بالغ الحساسية، واصفًا إياها بأنها حاسمة ومبررة، وتهدف بالأساس إلى حماية أرواح المواطنين الأمريكيين، في ظل ما وصفه بـ”تصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة بأنشطة إجرامية عابرة للحدود”.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية إذا ما تعلق الأمر بأمنها القومي، مشددًا على أن العملية تمت بعد تقييمات استخباراتية موسعة، وبالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية.

اعتقال مادورو رسالة ردع واضحة لكل من يهدد الأمن القومي الأمريكي

وأوضح رئيس مجلس النواب أن اعتقال مادورو لا يمكن فصله عن سياسة الردع الأمريكية تجاه ما تعتبره واشنطن تهديدات مباشرة أو غير مباشرة لمواطنيها، معتبرًا أن العملية تمثل رسالة واضحة لكل الأطراف التي “تتورط في أنشطة تهدد الاستقرار الإقليمي أو سلامة الأمريكيين”.

وأشار إلى أن الكونجرس كان على اطلاع عام بسياق التهديدات، مؤكدًا أن حماية الأرواح الأمريكية تتقدم على أي اعتبارات سياسية أو دبلوماسية.

ترامب: مادورو محتجز على متن السفينة «أيو جيما»

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نيكولاس مادورو محتجز حاليًا على متن السفينة الحربية الأمريكية «أيو جيما»، عقب عملية وُصفت بأنها دقيقة وسريعة، ولم تسفر عن خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وقال ترامب إن العملية نُفذت بعد رصد تحركات مادورو، وإن القوات الخاصة تمكنت من السيطرة الكاملة على الموقف خلال وقت قياسي.

نقل مادورو وزوجته إلى نيويورك لمواجهة إجراءات قضائية

وكشف ترامب أن مادورو وزوجته سيتم نقلهما إلى مدينة نيويورك خلال الفترة المقبلة، حيث سيخضعان لإجراءات قانونية أمام القضاء الأمريكي، على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده “تتعامل مع هذه القضايا بمنتهى الجدية”، وأن العدالة الأمريكية “ستأخذ مجراها الكامل دون استثناءات”.

رئيس مجلس النواب: العملية ستحمي أرواح الأمريكيين داخل البلاد وخارجها

وفي تصريح آخر، شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي على أن اعتقال مادورو سيُسهم بشكل مباشر في تقليص مخاطر تهدد الأمريكيين سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، لافتًا إلى أن شبكات الجريمة المنظمة “لا تعترف بالحدود”، ما يستوجب مواجهتها بحزم.

وأضاف أن الكونغرس يدعم أي خطوات تهدف إلى تجفيف منابع التهديدات الأمنية، معتبرًا أن ما جرى “خطوة وقائية قبل أن تتحول التهديدات إلى كوارث”.

ترامب يلوّح بعمليات عسكرية أخرى إذا لزم الأمر

وفي لهجة تصعيدية، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بعمليات عسكرية أخرى إذا اضطرت لذلك، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لأي طرف بتهديد مصالحها أو المساس بأمن مواطنيها.

