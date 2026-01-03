ترامب: سنقوم بإدارة فنزويلا ومستعدون لشن هجوم جديد أكبر حجما

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: إننا سنقوم بإدارة فنزويلا.



ترامب: سنقوم بإدارة فنزويلا

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة بعد عملية فنزويلا: العملية العسكرية استهدفت جلب مادورو للعدالة وسنقوم بإدارة فنزويلا.



ترامب: مستعدون لشن هجوم آخر وأكبر حجما

وتابع: وفقا لتوجيهاتي قامت القوات المسلحة اليوم بإجراء عملية عسكرية استثنائية في فنزويلا وتم اعتقال مادورو في عتمة الليل برفقة عقيلته وكلاهما سيواجه العدالة الأمريكية.

واستطرد: العملية العسكرية في كاراكاس تمت بدقة وكفاءة وبالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون الأمريكية، وسفننا في البحر كانت في حالة ترقب وجاهزية، ولم يقتل أي جندي أمريكي، ولم نخسر معدات خلال العملية العسكرية في فنزويلا، زاعما بأن معظم المخدرات كانت تأتينا عبر فنزويلا.



وأكد ترامب: نريد عملية انتقالية آمنة وعادلة في فنزويلا ونريد السلام والحرية والعدالة للشعب الفنزويلي ولا يمكننا أن نغامر بقيادة شخص الشعب الفنزويلي لا يضع مصالحه بعين الاعتبار وفنزويلا عانت لفترة طويلة وكانت تصدر كميات محدودة من النفط قياسا بإمكاناتها.



وقال: مستعدون لشن هجوم آخر وأكبر حجما لو تطلب الأمر ما نحن قادرون على إنجازه سيجعل الشعب الفنزويلي أفضل حالا ومادورو شن حملات من الإرهاب والعنف وهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأردف ترامب: مادورو وزوجته الآن على متن سفينة أمريكية متجهة إلى نيويورك وهما مسؤولان عن مقتل كثير من الأمريكيين وسيواجهان العدالة ومادورو كان مسؤولا عن شبكة إجرامية تصدر المخدرات للولايات المتحدة.

