محمد على خير عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية والمتغطي بالصين وفرنسا عريان

الإعلامي محمد علي
الإعلامي محمد علي خير، فيتو
أحداث فنزويلا، وصف الإعلامي محمد علي خير ما أقدمت عليه أمريكا اليوم، في فنزويلا يعني "الغابة بحق"،  حيث ضربت أمريكا بقواعد القانون الدولي عرض الحائط، وسط حالة من الصمت العالمي، بعد القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل وحدة دلتا بالجيش الأمريكي، والتفجيرات المدوية التي نفذها الجيش الأمريكي في العاصمة الفنزويلية كراكاس.

المتغطي بأمريكا والصين وفرنسا عريان


وكشف محمد علي خير  من خلال صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي أن سياسات الصين ليست بعيدة عما وصفه بـ "البلطجة" الأمريكية، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تخشى شيئًا، كما وصف الصين بأنها "سارقة لثروات إفريقيا"، وأن فرنسا نفس الحال، قائلًا: " المتغطي بكل هذه العواصم..عريان"  

الجيش الأمريكي يعتقل مادورو، فيتو
الجيش الأمريكي يعتقل مادورو، فيتو


وقال الإعلامي محمد علي خير بشأن سياسات أمريكا والصين وفرنسا في العالم: "سياسات الصين ليست بعيدة عن بلطجة أمريكا.. الفرق فقط أن الأخيرة زعيمة العالم ولا تخشي شيئا..الصين سارقة ثروات أفريقيا بعد أن أغرقت دولا أفريقية في الديون، وبعد العجز عن السداد..  استولت علي ثرواتهم.. فرنسا نفس الحال لا تزال تسرق ثروات مستعمراتها القديمة كل قوي في هذا العالم..سارق.. المتغطي بكل هذه العواصم..عريااااان"


كما كشف محمد علي خير عن ملاحظاته بشأن غزو أمريكا لفنزويلا والقبض على رئيسها مادورو: "في غزو فنزويلا..لاحظ ما يلي: التنديد الباهت من روسيا والصين، حدوث خيانة داخلية حول الرئيس المخطوف، خرس تام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، البترول وثروات فنزويلا كلمة السر في الغزو الأمريكي، أمريكا رسمت وحددت ملامح وتفاصيل النظام العالمي الجديد علي مزاجها".

ووصف محمد على خير ما حدث في فنزويلا من قبل الجيش الأمريكي واعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو، قائلًا: "إنها الغابة بحق..البقاء فيها للأقوي..علينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة، أمريكا تضرب قواعد القانون الدولي عرض الحائط وسط صمت العالم.."

العالم يستيقظ على خبر صادم


يذكر أن العالم استيقظ اليوم على خبر صادم، حيث أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تمت، وتم ترحيلهما خارج فنزويلا، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، مؤكدًا أنه تم القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا، وتم إلقاء القبض على مادورو من قبل قوة دلتا التابعة للجيش الأمريكي.

نائب ترامب معلقا على عملية فنزويلا: يجب إعادة نفط أمريكا المسروق

روسيا تعلق على اعتقال رئيس فنزويلا

