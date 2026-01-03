18 حجم الخط

أكدت الخارجية الروسية أنه "إذا تأكد ترحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته قسرا إلى خارج البلاد، فإن هذه الخطوة ستمثل انتهاكا غير مقبول لسيادة فنزويلا".

روسيا تعلق على اعتقال رئيس فنزويلا

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته قد تم ترحيلهم قسرا من البلاد.. نطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".

وأضاف البيان "إن مثل هذه الأعمال، إن صحت، تُشكل انتهاكًا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي شن ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا بصحبة زوجته.

قصف منزل وزير الدفاع الفنزويلي في حصن توينا العسكري ولا معلومات عن مصيره

وكشفت وسائل إعلام فنزويلية، عن تعرض منزل وزير الدفاع للقصف في حصن توينا العسكري ولا معلومات عن مصيره.

مادورو: يقومون في الوقت الحالي بقصف كراكاس وهذا تنبيه للعالم

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن في تصريح عاجل، أن العاصمة كاراكاس تتعرض في هذه اللحظات لقصف بالصواريخ، واصفًا ما يجري بأنه هجوم خطير يستهدف سيادة البلاد وأمنها القومي.

انفجارات تهز العاصمة الفنزويلية وتحليق مكثف لطائرات حربية

وأفادت وسائل إعلام فنزويلية بوقوع سلسلة انفجارات هزت العاصمة كاراكاس، من دون صدور أي تصريحات رسمية توضح طبيعتها أو أسبابها حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة من العاصمة الفنزويلية، ما أثار حالة من القلق في أوساط السكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.