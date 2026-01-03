بعد اعتقال مادورو، تعرف على خطط ترامب المستقبلية في فنزويلا

18 حجم الخط

ألمح أمريكيون، أبرزهم الرئيس دونالد ترامب، للمرحلة المقبلة في فنزويلا، في أعقاب الإعلان عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، اليوم السبت.

الكثير من التخطيط الجيد

وبعد الإعلان عن القبض على مادورو، قال ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "هناك الكثير من التخطيط الجيد" في أعقاب الضربات الأمريكية على فنزويلا، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، نقل سناتور أمريكي عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه "لا توجد خطط لتنفيذ مزيد من الضربات في فنزويلا"، بعد اعتقال مادورو.

وأعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن فنزويلا تشهد "فجرا جديدا"، بعدما أعلن ترامب إلقاء القوات الأمريكية القبض على زعيمها اليساري.

وقال لاندو على منصة "إكس": "فجر جديد لفنزويلا! رحل الطاغية. سيواجه أخيرا العدالة عن جرائمه".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية ‌على فنزويلا واعتقلت رئيسها وزوجته، ⁠الذي تم نقله جوا خارج البلاد.

ولم تقدم الولايات ‌المتحدة على ​مثل هذا التدخل المباشر في أميركا اللاتينية، منذ غزو بنما عام 1989 لإطاحة زعيمها العسكري مانويل نوريغا.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "نفذت الولايات المتحدة بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد ⁠فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد".

واتهمت الولايات المتحدة مادورو بإدارة "دولة مخدرات"، وتزوير الانتخابات.

وفي المقابل اتهم مادورو، الذي خلف هوجو تشافيز في السلطة عام 2013، واشنطن بالسعي للسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية، وهي الأكبر في العالم.

