تعليم دمياط يرفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات نصف العام

اجتماع موسع لوضع اللمسات الاخيرة على الاستعدادات الامتحانية

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لمراجعة الاستعدادات النهائية لامتحانات منتصف العام الدراسي، وضمان خروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب ويضمن انتظام العملية التعليمية.

قيادات التعليم تتابع التفاصيل الدقيقة لسير الامتحانات

حضر الاجتماع الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، وايهاب المالكي مدير ادارة شؤون الطلاب، وطارق رزق رئيس لجنة النظام والمراقبة، حيث تم استعراض جميع الترتيبات التنظيمية والإجراءات التنفيذية الخاصة بامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية باعتبارها مرحلة محورية تحظى باهتمام خاص.

توفير مناخ هادئ ومنظم للطلاب

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على اهمية تضافر الجهود بين جميع العناصر المشاركة في العملية الامتحانية من أجل توفير بيئة آمنة وهادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أفضل الظروف الممكنة دون معوقات.

وناقش الاجتماع الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بتجهيز اللجان الامتحانية وتأمينها والتأكد من توافر الأعداد الكافية من الملاحظين والمراقبين إلى جانب مراجعة آليات نقل وحفظ أوراق الأسئلة والإجابة بما يضمن السرية التامة والانضباط الكامل.

تحذير حاسم من الغش وتطبيق صارم للقانون

وأكد عمارة ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات محذرا من اي محاولات للغش أو الاخلال بسير الامتحانات مع التشديد على اتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه أي مخالفات وفقا للوائح المعمول بها.

عدالة الأسئلة ومطابقة الجداول للمعايير

وتطرقت المناقشات إلى مراجعة جداول الامتحانات والتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة مع التأكيد على عدالة توزيع الأسئلة وشمولها للمناهج الدراسية بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تنسيق لحظي وتقارير عاجلة لغرفة العمليات

واختتم الاجتماع بتوجيه وكيل الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة من مديري الإدارات التعليمية والتواصل اللحظي مع المدارس ورفع تقارير دورية لغرفة العمليات بمديرية التعليم للتعامل الفوري مع اي طوارئ، مؤكدا ان نجاح امتحانات نصف العام مسؤولية جماعية تتطلب اليقظة والالتزام من الجميع.

