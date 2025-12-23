وكيل تعليم دمياط يوجه برفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام

18 حجم الخط

وجه ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط برفع درجة الجاهزية القصوى بجميع الإدارات التعليمية، لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في أجواء من الانضباط والشفافية، وبما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على استقرار العملية التعليمية؛ وذلك في إطار الاستعداد المكثف لامتحانات الفصل الدراسي الأول.



اجتماع موسع عبر الفيديو كونفرانس



جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل الوزارة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومسئولي المراحل الدراسية والمتابعة بالمديرية والإدارات، وبمشاركة الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام.



خريطة الطريق للامتحانات



ناقش الاجتماع خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها استعدادات امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لاعمال الامتحانات.



مشاركة الطلاب في صناعة القرار



وأكد وكيل الوزارة أن جداول الامتحانات تم إعدادها بالتشاور مع اتحاد طلاب مدارس المحافظة بكافة المراحل التعليمية، في خطوة تعكس حرص المديرية على اشراك الطلاب في اتخاذ القرار وتغليب مصلحتهم التعليمية.



انضباط اللجان والكنترولات



وشدد عمارة على ضرورة الانتهاء من تشكيل كنترولات المدارس وفقا للضوابط القانونية والقانون رقم 365، مع الزام كل مدير ادارة بتقديم ما يفيد الانتهاء من طباعة الامتحانات داخل مطابع الادارات التعليمية.

إجراءات مشددة لسلامة ورقة الإجابة

ووجه وكيل الوزارة بضرورة ختم ورقة الإجابة أمام الطالب داخل اللجنة بختم لجنة النظام والمراقبة، مؤكدا عدم الاعتداد باي ورقة غير مختومة، حفاظا على حقوق الطلاب وضمان النزاهة.



مواجهة الغياب وضعف الحضور



وخلال متابعته الميدانية، اعرب وكيل الوزارة عن عدم رضاه عن انخفاض نسب الحضور وزيادة معدلات الغياب ببعض المدارس، مشددا على الالتزام التام بمتابعة سجلات الحضور والغياب، وتطبيق درجات المواظبة والتقييمات بدقة، مع استمرار حضور الطلاب للمدارس حتى بدء الامتحانات.

عماره يرفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام



تنظيم الامتحانات العملية



واكد عماره ان الامتحانات العملية تؤدى خلال اليوم الدراسي العادي، مع استكمال اليوم الدراسي بشكل طبيعي بعد انتهائها، الى جانب مشاركة مدرسي الحصة رسميا في اعمال الملاحظة لسد العجز وضمان الانضباط.



قرارات حاسمة لمنع التسريب



وفي خطوة استباقية للحد من أي محاولات تسريب أو تشويش، قرر وكيل الوزارة إغلاق كافة صفحات وجروبات المدارس الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبارا من مطلع شهر يناير وحتى إشعار آخر، مع المنع التام لتداول الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، وتطبيق المساءلة القانونية المشددة على المخالفين.



واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الاجتماع بالتأكيد على أن المديرية تعمل بكامل طاقتها لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، مطالبا الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان خروج ماراثون امتحانات نصف العام بالشكل الذي يليق بتعليم دمياط.

