تفعيل سياسة الباب المفتوح لخدمة المواطنين والمعلمين

وكيل التعليم بدمياط: نتبع سياسة الباب المفتوح أمام أولياء الأمور والمعلمين

ياسر عمارة يستقبل
ياسر عمارة يستقبل شكاوى المواطنين والمعلمين وأولياء الأمور
 أعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن تطبيق سياسة "الباب المفتوح" يوميًا لاستقبال شكاوى المواطنين والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة تطوير الخدمات الجماهيرية وتيسير العمل داخل المنظومة التعليمية

استقبال المعلمين وأولياء الأمور وبحث المشكلات على الفور

 وأوضح "عمارة" أن مكتبه يستقبل يوميًا عددًا من المواطنين والمعلمين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها في حضور مديري عموم الإدارات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحل الشكاوى بشكل فوري داخل المديرية دون تأخير.

الهدف: انضباط العملية التعليمية وخدمة المواطن


وأكد وكيل الوزارة أن هذه اللقاءات اليومية تأتي في إطار حرص المديرية على تحقيق الانضباط داخل المدارس وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشددًا على أن هدفه الأول هو خدمة المواطن وإزالة أي معوقات قد تواجه العاملين أو أولياء الأمور.

 

تعاون وتنسيق دائم بين الإدارات التعليمية

 وأشار "عمارة" إلى أن التواصل المستمر بين الإدارات التعليمية المختلفة يسهم في سرعة تنفيذ القرارات وتذليل العقبات أمام الجميع، مؤكدًا استمرار سياسة الباب المفتوح كمنهج عمل دائم في مديرية التربية والتعليم بدمياط.

