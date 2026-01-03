السبت 03 يناير 2026
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع قرية طنامل ومركز طب الأسرة

جولة لمحافظ الدقهلية
جولة لمحافظ الدقهلية
تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في جولة مفاجئة اليوم السبت، شوارع ومركز طب الأسرة بقرية طنامل بمركز أجا للوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمات بالقرية، مشددا على ضرورة استمرار العمل للحفاظ على المظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات بالقرية.

منع وجود أي إشغالات أو تجمعات للقمامة بالشوارع

وخلال جولته تفقد محافظ الدقهلية مدخل وشوارع القرية للتأكد بنفسه من مستوى النظافة العامة بالشوارع وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين ومنع وجود أي اشغالات أو تجمعات للقمامة بالشوارع وتوزيع صناديق جمع القمامة بشكل صحيح، وخاصة مدخل القرية بجوار الوحدة الصحية، لمنع إلقائها في الشوارع.

 

محافظ الدقهلية يتفقد الوحدة الصحية بطنامل

وتفقد محافظ الدقهلية الوحدة الصحية بطنامل شملت أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واطلع على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وشدد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللائقة، مؤكدًا أن صحة المواطن هي الأولوية القصوى.

 

استمرار التواجد الفعال للأطقم الطبية والتمريضية

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة استمرار التواجد الفعال للأطقم الطبية والتمريضية والإدارية خلال ساعات العمل الرسمية، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر جميع الأدوية الأساسية والحيوية للمرضى والمترددين، موضحًا أن رضا المواطن وتقديم أفضل خدمة له هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

