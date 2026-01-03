السبت 03 يناير 2026
خارج الحدود

يصيب أهدافه على مدى 600 كيلو، باكستان تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز تيمور المطور محليا

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
 أعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت أن القوات الجوية الباكستانية أجرت بنجاح اختبارا لنظام أسلحة تيمور المتطور محليا، مما يمثل إنجازا آخر في تعزيز قدرات البلاد في مجال الطيران والدفاع.

 

الجيش الباكستاني

وطبقا لبيان صادر عن الجيش الباكستاني، فإن صاروخ "تيمور" الجوال، المطلق من الجو قادر على استهداف أهداف العدو البرية والبحرية بدقة عالية على مدى 600 كيلومتر.

ويحمل الصاروخ رأسا حربيا تقليديا، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية .

 

وتابع بيان الجيش أن الصاروخ مزود بنظام ملاحة وتوجيه متطور ومصمم للتحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية، مما يمكنه من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المعادية.

 

مميزات الصاروخ تيمور:

الطول: 4.38 مترا

امتداد الجناحين: 3.2 مترا

ارتفاع الإطلاق: 2000 - 25000 قدم

ارتفاع التحليق: 500 - 20000 قدم

السرعة القصوى: 0.8 ماخ

المدى: 290 كيلومترا

الوزن الكلي: 1200 كغم

نظام الملاحة: INS/GNSS

المحرك: توربوجيت

