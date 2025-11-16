الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة كفر شكر يعاقب 14 طبيبا لخروجهم دون إذن الوحدة الصحية

رئيس مدينة ومركز
رئيس مدينة ومركز كفر شكر خلال الجولة
18 حجم الخط

أصدر اللواء أحمد شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قرارا بمعاقبة 14 طبيبا لخروجهم دون إذن الوحدة الصحية. 

جاء ذلك أثناء قيام رئيس المدينة بجولة مفاجئة لمتابعة انتظام العمل داخل الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة، ومنها الوحدة الصحية بقرية البقاشين التابعة للمركز، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام سير العمل والاطمئنان من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خدمات المرضى داخل الوحدة الصحية.

انهيار جزء من منزل دون إصابات في القليوبية

إخماد حريق اندلع في مصنع لصناعة الصابون والكرتون بعقار في القليوبية

 

رئيس مدينة كفر شكر يتابع سير العمل داخل الوحدات الصحية 

وأوضح اللواء أحمد شادي رئيس مدينة كفر شكر  في بيان، أنه خلال الجولة المفاجئة ومتابعة تواجد الأطقم الطبية، تبين خروج 14 طبيبا من الوحدة الصحية بالبقاشين دون سند قانوني، وتم اتخاذ اللازم قانونيا.

وتابع رئيس مدينة كفر شكر أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية داخل الوحدات المنتشرة بنطاق المركز والمدينة، وفي إطار الحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين بالقرى التابعة للمركز والمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مدينة كفر شكر محافظ القليوبية محافظة القليوبية الوحدة الصحية بقرية البقاشين اللواء أحمد شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر

مواد متعلقة

انهيار جزء من منزل دون إصابات في القليوبية

أتوبيس "القائمة الوطنية من أجل مصر" يجوب القليوبية لدعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

السيطرة على حريق اندلع بمقطورة سيارة نقل أثناء سيرها في القليوبية

القليوبية، إخلاء الأرصفة للمشاة ومصادرة سيارة لبيع المنتجات الغذائية دون تراخيص بغرب شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

رئيس اقتصادية قناة السويس: نركز على توطين الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم فى الصاغة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

المزيد
الجريدة الرسمية