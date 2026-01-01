الخميس 01 يناير 2026
محافظ الدقهلية: التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يخدم مصالح المواطنين ويطور الخدمات

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من النواب السابقين والجدد بمجلسي النواب والشيوخ، للتهنئة بالعام الميلادي الجديد، وأكد حرصه على تعزيز آليات التعاون والتنسيق البنَّاء بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية.

وتبادل محافظ الدقهلية التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد مع نواب الدقهلية، معربا عن سعادته وتقديره لهذا التواصل في هذه المناسبات الإنسانية، متمنيا لهم ولشعب الدقهلية ومصر استمرار الرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محافظ الدقهلية أن مكتبه مفتوح لجميع نواب الدقهلية لتعاون مستمر يهدف إلى توفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين، متمنيًا للجميع عملًا برلمانيًّا مميزًا تحت قبة البرلمان، وأن نعمل جميعا بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن.

كما أشار المحافظ إلى أن مثل هذه اللقاءات تُجسِّد عمق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالح المواطنين في جميع أنحاء الدقهلية، وتساهم في إيجاد حلول للمشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، والعمل على تطوير الخدمات في جميع القطاعات.

