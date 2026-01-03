إقبال جماهيري على شراء تذاكر المتحف المصري بالتحرير (صور)

18 حجم الخط

شهد المتحف المصري بالتحرير اليوم السبت، إقبالا كبيرا من الزائرين لدخول قاعات العرض ومشاهدة القطع الآثرية المعروضة بالقاعات.

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول الزائرين للمتحف المصري بالتحرير

وبدأت وزارة السياحة والآثار اليوم السبت، تطبيق الأسعار الجديدة لدخول المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي بإلغاء تذاكر دخول العرب ومعاملتهم بنفس معاملة الزائرين الأجانب.

الأسعار الجديدة لتذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأضاف وزارة السياحة والآثار أن الأسعار الجديدة لتذاكر الزيارة ستكون كالتالي:

• الزائر المصري: 30 جنيهًا.

الطالب 10 جنيهات

• الزائر غير المصري: 550 جنيهًا.

الطالب غير المصري 275 جنيهًا.

وأكدت الوزارة جاهزية المتحف المصري لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنه يجري تطوير سيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أنه سيقدم تجربة جديدة مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن خطة تطويره الجديدة.

استقبال زائري المتحف المصري الكبير

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر، مشيرا إلي أن افتتاحه ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة.

وأوضح أن المخطط الاستراتيجي العام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي ستضم فنادق جديدة ومنتجعات ومشروعات ترفيهية وثقافية من شأنها تحويل المنطقة إلى أحد أهم المقاصد العالمية خلال السنوات المقبلة.

