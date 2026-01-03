السبت 03 يناير 2026
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 20.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

1 أرسنال 45 نقطة
2 مانشستر سيتي 41 نقطة
3 أستون فيلا 39 نقطة
4 ليفربول 33 نقطة
5 تشيلسي 30 نقطة
6 مانشستر يونايتد 30 نقطة
7 سندرلاند 29 نقطة
8 إيفرتون 28 نقطة
9 برينتفورد 27 نقطة
10 كريستال بالاس 27 نقطة
11 فولهام 27 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 26 نقطة
13 نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
14 برايتون 25 نقطة
15 بورنموث 23 نقطة
16 ليدز يونايتد 21 نقطة
17 نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18 وست هام 14 نقطة
19 بيرنلي 12 نقطة 
20 وولفرهامبتون 3 نقاط 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات علي رأسهم مباراة أرسنال ضد بورنموث.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد نوتنجهام فوريست الساعة: 2:30 م 

برايتون ضد بيرنلي الساعة: 5:00 م 

وولفرهامبتون ضد وست هام الساعة: 5:00 م 

بورنموث ضد آرسنال - الساعة: 7:30 م 

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 


السبت 3 يناير 2026

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساءً

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً

 

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي أستون فيلا ليفربول تشيلسي مانشستر يونايتد جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

