زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة قبالة سواحل جنوب الفلبين اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

لكن لم يصدر أي تحذير من تسونامي أو تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقع الزلزال الذي سجَّلته الوكالة الأميركية في البداية بقوة 6.7 درجات، على عمق 58.5 كيلومترًا وعلى مسافة نحو 27 كيلومترًا شرق بلدة سانتياجو في جزيرة مينداناو.

