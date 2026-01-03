السبت 03 يناير 2026
رياضة

أحمد حسن يحذر لاعبي المنتخب من مباراة بنين بأمم إفريقيا

أحمد حسن، فيتو
أحمد حسن، فيتو
شدد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، على صعوبة مواجهة منتخب الفراعنة أمام بنين في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر فضائية "DMC" المصرية: "المرحلة المقبلة ستكون في غاية الصعوبة، ودور الـ16 تحديدا لن يكون سهلا على الإطلاق، فجميع المواجهات القادمة ستتسم بدرجة عالية من التحدي، ولن تكون سهلة على أي منتخب مشارك".


وأضاف: "نأمل، بإذن الله، أن تكون المباراة في المتناول بالنسبة لمنتخب مصر، وأن نتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلا أن ذلك يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والتركيز، وهو ما يستوجب تنبيه اللاعبين إلى خطورة المواجهة بكل تأكيد، لا مجال للتهاون في كرة القدم، فهذه اللعبة لا تعترف بالتاريخ".

وواصل أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "صحيح أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية، وله تاريخ عريق ومكانة كبيرة على المستويين القاري والدولي، لكن ما يحدث داخل أرضية الملعب يختلف تمامًا عن الحسابات النظرية".

واختتم أحمد حسن: "منتخب بنين يعد من المنتخبات الجيدة، ولديه القدرة على تحقيق الفوز في أي مباراة، وهو ما يفرض علينا التعامل مع اللقاء بمنتهى الجدية، وأن نكون في أعلى درجات التركيز والانضباط حتى نحقق هدفنا.

