ملخص لمسات سعود عبد الحميد أمام تولوز بالدوري الفرنسي (فيديو)

حقق فريق لانس فوزًا كبيرًا على تولوز بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي الممتاز.

وبدأ السعودي عبد الحميد سعود ظهير لانس، مباراة تولوز، وبَقِي على أرضية الملعب حتى الدقيقة 90 عندما أخرجه المدرب الفرنسي بيير ساج في تبديلٍ متأخر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لملخص لمسات عبد الحميد سعود، أمام تولوز.

🚨🚨🚨|| 🎥 ملخص لـ سعود عبدالحميد امام نادي تولوز 😰💛💛💛💛



سعود عبدالحميد شارك في 90 دقيقة



نادي لانس يتصدر الدوري الفرنسي بعد الفوز اليوم



pic.twitter.com/hZibwCfqGp — عالم سعود عبدالحميد /Saud World (@world_saud) January 2, 2026

سعود عبدالحميد أمام تولوز:

59 مرة لمس الكرة

40/41 التمريرات الناجحة

98% دقة التمرير الناجح

1 صناعة الفرص

1 صنع فرصة محققة للتسجيل

2/4 العرضيات الناجحة

4 استعاد الكرة

هذا الانتصار جعل لانس يرفع رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، متقدمًا على باريس سان جيرمان بمقدار 4 نقاط.

وخلال أحداث المباراة، كان طرد لاعب تولوز، إيمرسون، في الدقيقة 24 نقطة التحول الحاسمة، وبعد ذلك، تمكن لانس من السيطرة على مجريات اللقاء، حيث نجح اللاعب ويسلي سعيد في افتتاح التسجيل في الدقيقة 57. وبعد ذلك، استمر لانس في توسيع الفارق، حيث أضاف أدريان توماسون الهدف الثاني في الدقيقة 85.



لم يتوقف لانس عند هذا الحد، حيث اضاف اللاعب بيير-إسماعيلو جانيو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (90+5)، ليختتم بذلك لقاءً رائعًا لفريقه ويؤكد قوة أدائه في هذا الموسم.



ورفعت الجولة عدد مباريات عبد الحميد مع الفريق، الذي ضمَّه الصيف الماضي من إيه إس روما الإيطالي، إلى 12، إحداها في كأس فرنسا والبقية في الدوري.

