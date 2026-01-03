السبت 03 يناير 2026
أجبروني على هذا التصرف، حمزة الجمل يكشف سبب تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي

كشف حمزة الجمل، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، عن الدوافع التي قادته لتقديم شكوى رسمية ضد إدارة النادي، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح الجمل، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه تنازل في وقت سابق عن مبلغ 300 ألف جنيه بدافع حبه للنادي وحرصه على استقرار الفريق خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في تصعيد الأزمة في بدايتها.

وأضاف أن اتصالًا هاتفيًّا جمعه بالمدير المالي للنادي أثناء رئاسة نصر أبو الحسن، حيث فوجئ بتأكيد الأخير عدم وجود أي مستحقات مالية له لدى النادي، مع إخباره بإمكانية التقدم بشكوى إذا أراد.

وأشار الجمل إلى أن أسلوب الحديث معه اعتبره مسيئًا له ولأعضاء الجهاز الفني، وهو ما دفعه في النهاية لاتخاذ قرار التقدم بشكوى رسمية للحفاظ على حقوقه وكرامته.

وتعادل الإسماعيلى مع مودرن سبورت، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

وتلقى محمد صبري لاعب مودرن سبورت البطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم لكن لم تنجح محاولاتها، لتنتهي المباراة بينهم بالتعادل السلبي.  

 

ترتيب مودرن سبورت والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

وبهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الرابع بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فيه مودرن سبورت المركز السادس برصيد نقطتين. 

