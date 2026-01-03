السبت 03 يناير 2026
لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي

حقق  فريق لانس فوزًا كبيرًا على  تولوز بنتيجة 3-0  في المباراة التي أقيمت ضمن  الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي الممتاز.

 هذا الانتصار جعل لانس يرفع رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، متقدمًا على باريس سان جيرمان بمقدار 4 نقاط.

وخلال أحداث المباراة، كان طرد لاعب تولوز، إيمرسون، في الدقيقة 24 نقطة التحول الحاسمة، وبعد ذلك، تمكن لانس من السيطرة على مجريات اللقاء، حيث نجح اللاعب ويسلي سعيد في افتتاح التسجيل في الدقيقة 57. وبعد ذلك، استمر لانس في توسيع الفارق، حيث أضاف أدريان توماسون الهدف الثاني في الدقيقة 85.


لم يتوقف لانس عند هذا الحد، حيث اضاف اللاعب بيير-إسماعيلو جانيو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (90+5)، ليختتم بذلك لقاءً رائعًا لفريقه ويؤكد على قوة أدائه في هذا الموسم.

وبدأ السعودي عبد الحميد سعود ظهير لانس، مباراة تولوز، وبَقِي على أرضية الملعب حتى الدقيقة 90 عندما أخرجه المدرب الفرنسي بيير ساج في تبديلٍ متأخر.


ورفعت الجولة عدد مباريات عبد الحميد  مع الفريق، الذي ضمَّه الصيف الماضي من إيه إس روما الإيطالي، إلى 12، إحداها في كأس فرنسا والبقية في الدوري.

