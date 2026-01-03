تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوي مع كوبرى التسعين الجنوبي بالقاهرة

18 حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وذلك لتنفيذ مشروع توسعة اللوبات بتقاطع محور المشير طنطاوي مع الطريق الدائري "كوبرى التسعين الجنوبى" لتصبح بعرض 4 حارات مرورية على 4 مراحل.

المرحلة الأولى

تتضمن الغلق الكلي لمطلع كوبرى التسعين الجنوبى في الاتجاه القادم من مناطق المعادى نحو محور المشير طنطاوي (شرق الطريق الدائري)، لتوسعة اللوبات لتصبح 4 حارات.

وقال مصدر أمني: سيتم تحويل المركبات القادمة من المعادى والراغبة في الاتجاه إلى محور المشير طنطاوي إلى الطرق الدائري والدوران والعودة من مطالع ومنازل كوبرى الفطيم، ثم الاستكمال عبر طريق الخدمة للطريق الدائري وصولًا أسفل كوبرى التسعين يمينًا نحو محور المشير طنطاوي.

من المقرر تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداءً من صباح السبت 3 /1 /2026 ولمدة 21 يومًا.

إجراءات السلامة

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات التحذيرية لضمان أمن وسلامة المواطنين.

