أمم إفريقيا، مروان عطية يسجل هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى بنين

أمم إفريقيا 2025، نجح اللاعب مروان عطية في إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر أمام بنين في الدقيقة 69، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025، وأصبحت نتيجة المباراة بتقدم الفراعنة بهدف نظيف

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة بنين

تشكيل منتخب مصر أمام بنين

دخل منتخب مصر مباراته أمام بنين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: إبراهيم صلاح - عمر مرموش - محمد صلاح

منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأبيض أمام بنين

يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب بنين الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر إقامتها اليوم.



