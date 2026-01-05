الإثنين 05 يناير 2026
رياضة

منتخب مصر يبحث عن هدف التقدم أمام بنين بعد مرور 60 دقيقة (صور)

مصر وبنين، فيتو
مصر وبنين، فيتو
مرت 60 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر أمام بنين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف.

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر حذرا من جانب الفريقين، وشهدت انحسار اللعب في منطقة وسط الملعب مع أفضلية نسبية لصالح منتخب مصر، ومحاولات هجومية على استحياء باتجاه مرمى بنين

وتشهد الدقيقة 52 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني لكنها مرت من الجميع.

وأهدر رامي ربيعة أخطر فرص المباراة في الدقيقة 56 بعدما وصلته الكرة داخل الست ياردات أمام مرمى بنين وسددها ربيعة لكنها ارتطمت بالحارس البنيني وعلت العارضة وسط دهشة لاعبي الفريقين 

وفي الدقيقة 59 يدخل إمام عاشور وزيزو بدلاً من إبراهيم عادل وتريزيجيه

وجاء الحضور الجماهيري محدودا في مباراة مصر وبنين مقارنة بالمباريات السابقة للفراعنة، ولم يتواجد في المدرجات إلا بضعة آلاف من الجماهير المصرية والبنينية، فيما غابت الجماهير المغربية عن الحضور لمؤازرة المنتخب المصري.

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب البنيني. وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام بنين

دخل منتخب مصر مباراته أمام بنين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: إبراهيم صلاح - عمر مرموش - محمد صلاح 

 

 

 

منتخب مصر بنين منتخب مصر الأول لكرة القدم مصر ضد بنين أمم أفريقيا 2025

