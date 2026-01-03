السبت 03 يناير 2026
إحباط عملية تهريب 5192 لتر سولار إلى السوق السوداء بالفيوم

 قال  المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على محطات الوقود ومخازن المحروقات، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة،  وتوزيع أسطوانات الغاز بشفافية، وشارك في الحملة كل من قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات على محطات ومخازن الوقود

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين، قد تمكنت من  ضبط سيارة نصف نقل بفنطاس محملة بكمية كبيرة من السولار  قدرها 5192 لترا، معدة  للبيع في السوق السوداء، وتبين أنه تم الحصول على السولار بطرق غير مشروعة، وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات ومالكها، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أن الحملات على محطات الوقود ومخازن المحروقات مستمرة طوال الأسبوع حتى يتم التأكد من التزام التجار بطرق التوزيع العادلة والأسعار المحددة من قبل، ومنع تهريب المحروقات إلى السوق السوداء حفاظا على استقرار أسواق الوقود بالمحافظة.

تحرير 15 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

حملة تموينية بالفيوم تضبط 1164 قطعة حلويات فاسدة

 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد  أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

