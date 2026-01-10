السبت 10 يناير 2026
خارج الحدود

الفاتيكان تحذر ترامب من تداعيات الهجوم على فنزويلا وعرض ترحيل مادورو إلى روسيا

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
كشفت جريدة "واشنطن بوست" أن أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي يترأس حكومة الكرسي الرسولي، الإدارة الأمريكية في واشنطن على عدم التسرع في اتخاذ عمل عسكري ضد فنزويلا، تفاديا لزعزعة الاستقرار وسفك الدماء.

وبحسب مصادر الصحيفة، سأل الكاردينال في أواخر ديسمبر السفير الأمريكي لدى الفاتيكان برايان بيرش عن خطط واشنطن تجاه فنزويلا، وسعى إلى توضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير السلطة في الجمهورية. وتشير الجريدة إلى أن بارولين "كان يسعى للحصول على لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق ما تظهره الوثائق، في محاولة يائسة لمنع إراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في فنزويلا".

الفاتيكان طرح مغادرة مادورو إلى روسيا

وتقول "واشنطن بوست": إن الكاردينال طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خيار مغادرة البلاد على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإظهار "الصبر في دفع الرجل القوي نحو قبول هذا العرض"، وأنه أبلغ بارولين بيرش أن مادورو يمكن أن يحصل على حق اللجوء في روسيا.

كما أورد التقرير تعليقًا لمكتب الصحافة في الكرسي الرسولي بشأن هذه المشاورات جاء فيه: "من المخيب للآمال الكشف عن أجزاء من محادثة سرية لا تعكس بدقة مضمون الحديث نفسه، الذي جرى خلال فترة أعياد الميلاد".

وسطاء ناقشوا ترحيل الرئيس الفنزويلي إلى تركيا

وتؤكد الجريدة أن الولايات المتحدة ناقشت، عبر وسطاء، إمكانية مغادرة مادورو فنزويلا وانتقاله إلى تركيا.

وفي 3 يناير، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو إن الولايات المتحدة هاجمت منشآت مدنية وعسكرية في كراكاس، واصفا تصرفات واشنطن بأنها عدوان عسكري. 

ترامب ضرب بتحذيرات الفاتيكان عرض الحائط

وعلى إثر ذلك، أُعلنت حالة الطوارئ في فنزويلا. 

ولاحقا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ الضربات، وأعلن أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته قد أُلقي القبض عليهما ونُقلا خارج البلاد، حيث جرى ترحيلهما إلى مركز احتجاز في بروكلين جنوب نيويورك.

وفي 5 يناير، مثل مادورو وزوجته أمام محكمة فدرالية في الدائرة الجنوبية من نيويورك. وتتهمهما السلطات الأمريكية بالتورط في الاتجار بالمخدرات، وقد دفع كلا المتهمين ببراءتهما.

الجريدة الرسمية