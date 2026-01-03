أخبار مصر: مدبولي في الأقصر، مؤشرات قيام أمريكا بعمل عسكري كبير، قصة سيدة المنوفية التي حاولت إلقاء أطفالها أمام القطار

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مدبولي يزور محافظة الأقصر اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

يواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحركاته الميدانية، حيث يتوجه اليوم السبت، إلى الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

اليوم، انطلاق جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات

تنطلق، اليوم السبت، جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

قمر الذئب، عرض فلكي نادر يزين السماء في ثاني ظاهرة لعام 2026

أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن قرص القمر يكتمل اليوم ويصبح بدرا كامل الاستدارة حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس.

ممداني في أول تعليق على قراراته ضد إسرائيل: لن أتراجع وهذا موقفي من يهود نيويورك

قال رئيس بلدية نيويورك الجديد زهران ممداني إن سبب قرار إلغاء حظر مقاطعة إسرائيل وحذف اعتماد التعريف الدولي لمعاداة السامية هو لمحاربة الكراهية، وأكد أنه لن يتراجع عن هذه الخطوة.

آرسنال وبرشلونة والأمم الإفريقية، مواعيد مباريات اليوم 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 3 يناير 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة والتي يعد أبرزها بكأس الأمم الإفريقية.

اليوم، فتح باب الترشح على انتخابات رئاسة حزب الوفد

حدد حزب الوفد فتح باب الترشح في انتخابات رئاسة الحزب، صباح اليوم السبت 3 يناير 2026.

ارتفاع طلبات البيتزا بالقرب من البنتاجون يثير تكهنات بنشاط عسكري محتمل

أظهر "مؤشر البيتزا" الخاص بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) ارتفاعًا في عدد طلبات البيتزا في منطقة المقر خلال العطلات الشتوية مثيرًا تكهنات حول علاقته بالنشاط العسكري أو الجيوسياسي.

إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا عبر موقع "فيس بوك" زعم ناشروه قيام سيدة بمحاولة إلقاء أبنائها أمام القطار بمنطقة مزلقان قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، وأن الأهالي تمكنوا من منعها وإنقاذ الأطفال.

مفاجأة إن حدثت، حاسوب عملاق يتوقع الفائز بكأس العالم 2026

يترقب عشاق الساحرة المستديرة بمختلف أنحاء العالم الحدث الرياضي الأبرز على الإطلاق، ألا وهو كأس العالم في كرة القدم، المقرر إقامته في يونيو المقبل في 3 دول لأول مرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

السعودية تستجيب لطلب العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض لبحث الحلول لقضية جنوب اليمن

أعلنت السعودية ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية لبحث الحلول "العادلة" لقضية جنوب اليمن.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه، خلال حركة التعاملات الأخيرة.

الصغرى في القاهرة 9 مئوية وأسيوط 5، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

بالرقص وقرع الطبول، متظاهرات إيرانيات يهتفن ضد خامنئي (فيديو)

شهدت احتجاجات إيران، على مدار الأسبوع الماضي، مشاركة مختلف أطياف الشعب الغاضب من النظام الحاكم، وحجزت النساء مكانًا لهن في تلك التظاهرات، باعتبار أنهن من ضحايا النظام الديني الحالي.

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

واصل سعر جرام استقراره خلال حركة التعاملات، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

فعاليته تجاوزت الـ90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا

كشف مدير مركز جاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينسبورج، أن فعالية اللقاح المحلي الجديد ضد سرطان الجلد "الميلانوما" تجاوزت الـ90% خلال التجارب ما قبل السريرية.

