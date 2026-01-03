تعرف على موعد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

18 حجم الخط

بدأ العد التنازلي لنهاية مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" حيث تفصلنا أيام قليلة وتعرض آخر 3 حلقات من المسلسل الذي حظى باهتمام كبير منذ انطلاقه، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه بفضل قصته التي تناقش قضية إنسانية وعلاقات أبطاله الشائكة.

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 13

وفي ظل التصاعد الذي تشهده الأحداث استعدادًا للنهاية، يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 13 التي ستمهد لنهاية العمل.

ومن المقرر عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 13 يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة على منصة شاهد.

وعادة ما تطرح منصة شاهد 3 حلقات من العمل كل أسبوع وبالتالي سيتم طرح الحلقة 13 و14 و15 في وقت واحد يوم الأربعاء المقبل.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل لا ترد ولا تستبدل

يضم مسلسل لا ترد ولا تستبدل عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزءين من مسلسل “ليه لأ”.

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط وهو ما يجعله من الأعمال ذات الأحداث المكثفة.

