السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يزور محافظة الأقصر اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،فيتو
يواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحركاته الميدانية، حيث يتوجه اليوم السبت، إلى الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

 

اهتمام الحكومة بدعم التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد

 وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بدعم التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية.

وتأتي هذه التحركات في سياق حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على أرض الواقع على معدلات التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات العامة.

أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع

وفي سياق متصل استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم والتي جاءت كالتالي:

 

- 41500 أسرة تصرف السلع التموينية بـ "الكارت الموحد" في بورسعيد منذ أبريل 2025.

- توجيهات رئاسية بتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى ومواجهة الغش بعقوبات رادعة لضمان تكافؤ الفرص.

- خلال استعراض مستجدات إعادة إحياء "نزلة السمان".. رئيس الوزراء: هدفنا الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق استفادة مستدامة لسكان المنطقة.

- رئيس الوزراء: مع تطبيق "التأمين الصحي الشامل" يحق للمواطن تلقي الخدمة في أي مكان بما فيه القطاع الخاص.

- خلال مشاركته باحتفالية شركة العاصمة الجديدة بالعام الميلادي الجديد.. رئيس الوزراء: لدينا مؤشرات إيجابية تبشر بسنوات من التقدم والتنمية.

- خلال تفقده أعمال تطوير مصنع "سيماف".. رئيس الوزراء: مشروعات التطوير بالمصنع تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر.

- رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروع "حدائق الفسطاط" بجودة عالية تمهيدًا لافتتاحه.

