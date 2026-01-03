بالرقص وقرع الطبول، متظاهرات إيرانيات يهتفن ضد خامنئي (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت احتجاجات إيران، على مدار الأسبوع الماضي، مشاركة مختلف أطياف الشعب الغاضب من النظام الحاكم، وحجزت النساء مكانًا لهن في تلك التظاهرات، باعتبار أنهن من ضحايا النظام الديني الحالي.

وشاركت عشرات الإيرانيات، في التظاهرات الليلية التي شهدتها مختلف المدن، وقدم بعضهن وصلات راقصة، كأحد أساليب التعبير عن الاحتجاج على النظام، مرددات شعارات ضد المرشد الأعلى.

قامت مجموعة من النساء خلال مراسم تشييع خداداد شيرواني، المحتج الذي قُتل في مدينة مرودشت، بمحافظة فارس جنوب #إيران، بتدوير أوشاحهن وهتفن: "لا نريد أن نكون متفرجات، انضموا إلينا"، يوم الجمعة 2 يناير (كانون الثاني). pic.twitter.com/r4EkgIvr2K January 2, 2026

وعبَّرت بعض المحتجات، الجمعة، عن موقفهن المعارض، بالرقص والغناء في شوارع منطقة "جوهردشت" بمدينة "كرج"، غرب العاصمة طهران، وهتفن بشعارات مثل: "هذه المعركة الأخيرة"، و"بهلوي سيعود"، وفق ما أورده موقع "إيران إنترناشيونال".

أظهر مقطع فيديو، ورد إلى "إيران إنترناشيونال"، أن عددًا من النساء المحتجات رقصن وغنين في شوارع منطقة غوهردشت بمدينة كرج، غرب طهران، مساء الجمعة 2 يناير (كانون الثاني)، ورددن شعار: "هذه هي المعركة الأخيرة، بهلوي سيعود". pic.twitter.com/6pI2Sl084i — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 2, 2026



وفي مشهد احتجاجي آخر، عمد محتجون، خلال التظاهرات الليلية، إلى أسلوب القرع على الحاويات المعدنية، كما أطلقوا شعارات ضد النظام.

وأظهر مقطع فيديو محتجين تجمهروا في العاصمة طهران وهم يقرعون على حاويات القمامة، مرددين هتاف: "يسقط سيد علي خامنئي".

أظهرت مقاطع فيديو وردت إلى "إيران إنترناشيونال" أن مواطنين محتجين في منطقة طهران‌ بارس، شرقي طهران، قرعوا على حاويات القمامة مساء الجمعة 2 يناير (كانون الثاني)، مردّدين هتاف: «يسقط سيد علي (خامنئي)». pic.twitter.com/oyjcEwSYl1 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 2, 2026



وجاءت هذه المشاهد ضمن احتجاجات واسعة شهدتها عدة مدن إيرانية، تخللتها هجمات على مقار قوات "الباسيج" ومؤسسات دينية، إلى جانب اعتقالات واسعة وسقوط قتيلين.

وتستمر الاحتجاجات وسط تبادل للاتهامات بين السلطات والمعارضة، فيما تؤكد الحكومة عزمها على التعامل بحزم مع أي تهديد للأمن العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.