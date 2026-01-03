مادورو.. رمز الكرامة والحرية

18 حجم الخط

ما جرى صباح اليوم على أرض فنزويلا الحرة الأبية هو مواجهة بين الشر والخير، مواجهة بين العدل والظلم، مواجهة بين قاتل محترف ورجل سلام ونضال وشرف، مواجهة بين الرأسمالية المتوحشة والنضال من أجل عالم أكثر أمنًا وسلامًا.

المواجهة بين مادورو وترامب ليست إلا حربًا بين مستثمر عقاري ورجل صفقات لا يهمه إلا الأرباح، وبين مناضل سياسي عظيم الأثر والقول والرأي، مناضل قدّم حياته لخدمة الإنسانية في مواجهة متورط حتى النخاع في حرب إبادة هي الأقسى في العصر الحديث.

انتهاء صلاحية النظام العالمي الحالي

اعتقال رئيس دولة مستقلة ذات سيادة بهذا الشكل الإجرامي لا يعني إلا أننا نعيش في غابة لا تحترم الشعوب وإرادتها الحرة ورغبتها في العيش باستقلال في حدودها الآمنة، اعتقال الرئيس الفنزويلي ليس له إلا معنى واحد هو انتهاء صلاحية النظام العالمي الحالي تمامًا.

قال الرئيس الفنزويلي قبيل أيام إن مواجهة بلاده بهذا الصلف لا تحمل إلا معنى واحدًا وهدفًا واحدًا هو بترول فنزويلا ومقدرات شعبها، ولم يخفِ الرئيس الأمريكي أنه يرغب في بترول دولة مستقلة ذات سيادة، ولم يحترم منظومة دولية يحكمها قانون دولي.

قضايا الاستقلال والحرية

عاش مادورو حياته مناضلًا من سائق حافلة وعضوًا بنقابة عمال النقل إلى ناشط سياسي تتلمذ على يد أستاذه الرئيس السابق هوجو تشافيز الذي عاش أبيًّا ومات أبيًّا، ناضل مادورو ضد الظلم الدولي وضد الجبروت، وعاش حياته إلى ما قبل لحظات اعتقاله مؤمنًا بقضايا الاستقلال والحرية، وإن مات فإن موته لن يغيبه بل سيبقى حيًّا بآرائه ونضاله ومواقفه الإنسانية النبيلة.

الفارق بين ترامب ومادورو أن الأول شارك بالقتل في غزة، أمدّ الكيان الصهيوني بالعتاد والسلاح والمعلومات، وأحاطه بالحماية حتى قتل أكثر من ٧٠ ألف طفل وامرأة وشيخ من العزل الفلسطينيين، أما مادورو فقد أعلنها صريحة مدوية "أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية تحت الحماية الأمريكية".

نضال من أجل الإنسانية المذبوحة على أرض فلسطين

وعندما كانت العواصم العربية تلهث من خلف ترامب تدفع له ما يأمر به سعيًا لرضائه، وبينما كانت واشنطن تعلن عن دعمها لتل أبيب بالسلاح والعتاد، وبينما كان العرب يقدمون مقدرات بلادهم وحق شعوبهم، كان مادورو بطلًا إنسانيًا عظيمًا في موقفه الصلب والصامد من أجل الإنسانية المذبوحة على أرض فلسطين.

كم من رئيس قاد أمريكا ضد الإنسانية، وكم من رئيس لأمريكا اقتحم بلادًا واحتل أخرى وغير أنظمة وخرب دولًا، كم من هؤلاء عاشوا، وماذا قالت عنهم الإنسانية بعد رحيلهم، ماتوا بخزيهم وعارهم، رحلوا بعد أن تركوا إرثًا من العار الإنساني، أما مادورو ومن هم على دربه يعيشون إلى الأبد.

