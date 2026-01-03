أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج المختلفة

18 حجم الخط

يعتبر التهاب الجيوب الأنفية (Rhinosinusitis) من الحالات الطبية الشائعة التي تصيب الأنسجة المبطنة للفراغات الهوائية داخل الوجه، وهذه الجيوب، وهي أربعة أزواج من التجويفات المرتبطة بممرات ضيقة، تعمل طبيعيًّا على إنتاج المخاط الذي ينظف الأنف من البكتيريا والجراثيم، ومع ذلك، قد تتحول هذه العملية الحيوية إلى مصدر للألم والضغط عند حدوث انسداد أو التهاب، وفقًا لموقع.

أنواع التهاب الجيوب الأنفية

يصنف الأطباء التهاب الجيوب بناء على المدة الزمنية والمسبب الرئيسي:

الالتهاب الحاد: تستمر أعراضه أقل من 4 أسابيع، وغالبا ما تسببه الفيروسات.

الالتهاب دون الحاد: تستمر الأعراض ما بين 4 إلى 12 أسبوعًا.

الالتهاب المزمن: تستمر الأعراض لأكثر من 12 أسبوعا، وتكون البكتيريا هي المسبب المعتاد.

الالتهاب المتكرر: نوبات حادة تعود 4 مرات أو أكثر خلال العام الواحد.

أعراض ومسببات التهاب الجيوب الأنفية

تتداخل أعراض التهاب الجيوب مع نزلات البرد والحساسية وكورونا، لكنها تتميز بـ:

العلامات الشائعة

ضغط وألم في الوجه (يزداد عند الانحناء)

احتقان الأنف

إفرازات سميكة (صفراء أو خضراء)

تنقيط أنفي خلفي في الحلق

صداع

تعب

رائحة فم كريهة

مسببات التهاب الجيوب الأنفية

الفيروسات (الأكثر شيوعًا)

البكتيريا

الفطريات (في الحالات الأكثر خطورة)

الحساسية الموسمية

الفارق بين التهاب الجيوب الانفية الحساسية

الحساسية تسبب حكة في العين والأنف وعطاسا، لكنها نادرا ما تسبب آلام الوجه المرتبطة بالتهاب الجيوب.

عوامل الخطورة ومضاعفات التهاب الجيوب الأنفية

تزداد احتمالية الإصابة لدى المدخنين، والمصابين بالربو، أو من يعانون من عيوب هيكلية مثل انحراف الحاجز الأنفي أو الزوائد الأنفية.

ورغم أن الالتهاب قد يزول تلقائيا، إلا أن تركه دون علاج في حالات نادرة قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة إذا انتقلت العدوى إلى الدماغ أو العين أو العظام المحيطة.

التهاب الجيوب بحد ذاته ليس معدي، ولكن الفيروسات والبكتيريا المسببة له تنتقل عبر الرذاذ والمخالطة.

علاج التهاب الجيوب الأنفية

الرعاية المنزلية

استخدام مزيلات الاحتقان

غسول المحلول الملحي

شرب السوائل بكثرة

العلاج الدوائي

في حال استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام، قد يتم وصف مضادات حيوية أو بخاخات الستيرويد.

وقد تتطلب الحالات المزمنة جراحة لتصحيح العيوب الهيكلية أو إزالة الزوائد الأنفية.

متى يجب التوجه للطوارئ؟

يجب طلب الرعاية الطبية الفورية في حال ظهور "علامات الخطر":

حمى عالية جدا (أكثر من 40 درجة مئوية).

تغيرات في الرؤية أو تورم حول العين.

تصلب الرقبة أو حالة من الارتباك الذهني.

حدوث تشنجات.

