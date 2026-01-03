السبت 03 يناير 2026
رياضة

السودان في مواجهة حاسمة أمام السنغال في ثمن نهائي أمم إفريقيا

السودان
السودان
كأس أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب السودان نظيره السنغال، مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السودان ضد السنغال مع الفائز من مباراة تونس ضد مالي  بدور ربع النهائي.

وكان منتخب السودان قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط. 
 أما منتخب السنغال فتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة السودان والسنغال اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2025 

ويلتقي منتخب السودان نظيره السنغال، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسودان، والخامسة مساء بتوقيت المغرب، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 


السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).


الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

