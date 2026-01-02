أهلي 2007 يفوز على الإسماعيلي 0/1 في دوري الجمهورية

18 حجم الخط

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فاز على ضيفه الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، والمؤجلة من الجولة 14 لبطولة دوري الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي في الدقيقة 39 عن طريق أحمد الشيخ، بعدما تابع ركلة جزاء سددها زيدان ناجح وتصدى لها الحارس.

تشكيل أهلي 2007 أمام الإسماعيلي

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: محمد عاطف - حمزة الدجوي - يوسف رامي - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - عمر كمال - بلال عطية - أحمد الشيخ - عبد الرحمن رامي "مانو".

الهجوم: ياسين عاطف.

وشارك إياد مدحت بدلًا من يوسف رامي، ومهاب وائل بدلًا من بلال عطية، وعمر أبو غزالة بدلًا من زيدان ناجح، ومصطفى بهجت بدلًا من ياسين عاطف، ومحمد طه بدلًا من عبد الرحمن رامي "مانو".

نتائج أهلي 2007 في دوري الجمهورية

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 34 نقطة من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل في مباراة غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، وعلى وادي دجلة 5 - 0، وعلى الإسماعيلي 1 - 0، مسجلًا 36 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

وتتبقى مباراة مؤجلة لفريق أهلي 2007 أمام طلائع الجيش ضمن الجولة 15 ومن المقرر أن تقام يوم 8 يناير الجاري، بدلًا من موعدها السابق في 25 ديسمبر الماضي.

