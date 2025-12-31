استمرار حبس 12 متهما في أحداث فرح كروان مشاكل

18 حجم الخط

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استمرار حبس المتهمين الـ 12 شخصا لطلب تحريات المباحث في واقعة فرح كروان مشاكل والقائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وإخلاء سبيل مالكى قاعة الأفراح التي استضافت فرح كروان مشاكل، وغلق القاعة لإدارتها بدون ترخيص.

وكانت تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بتنفيذ قرار غلق قاعة الأفراح المقامة بدائرة والتى شهدت فرح صانع المحتوى كروان مشاكل لإدارتها بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها 4 أشخاص ولما شهدته من مشاجرات وتحرش بالفتيات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية قطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديوهات تضمن تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم باشتعال النيران بسيارته.

وكانت معلومات وردت إلي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى كروان مشاكل والزعم باشتعال النيران بسيارته.

وبالفحص بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب أحمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده، تبين أنه بتاريخ 29 الجارى وأثناء إقامة (صانع محتوى "له معلومات جنائية") حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية قام عدد من المواطنين بالتجمع لالتقاط الصور معه بالقاعة مما أدى إلى تدافعهم ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها.. تم ضبط عدد (12 شخص) من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن.

كما تبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها (4 أشخاص)، وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى ("له معلومات جنائية" – تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله لسيارته صحبة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة مما أدى إلى تطاير الشرر منها واشتعالها "تم ضبطه"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

