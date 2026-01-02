اختيار الجراح المصري محمد عبد الوهاب رجل العام في الشرق الأوسط

18 حجم الخط

أعلنت الرابطة الدولية للجراحين وأطباء الجهاز الهضمي والأورام (IASGO) اختيار العالم الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد بـ جامعة المنصورة، لنيل لقب «رجل العام في مصر والشرق الأوسط»، تقديرًا لمسيرته العلمية والمهنية الحافلة، وإسهاماته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في دعم البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات الطبية الدولية.

وأوضحت الرابطة، في خطاب رسمي صادر عنها، أن الدكتور محمد عبد الوهاب يُعد أحد أبرز القيادات الطبية المؤثرة في مجال الجراحة وأمراض الجهاز الهضمي والأورام على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شغل منصب الرئيس السابق للرابطة الدولية (IASGO)، وأسهم خلال فترة رئاسته في تعزيز التعاون العلمي الدولي، وتوسيع نطاق المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة، ودعم تبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين من مختلف دول العالم.

وأضافت الرابطة أن عبد الوهاب لعب دورًا محوريًا في تنظيم واستضافة المؤتمر العالمي الخامس والثلاثين للرابطة الدولية، الذي استضافته القاهرة في نوفمبر 2024، وحقق نجاحًا لافتًا من حيث مستوى المشاركة العلمية والتنظيم الدولي، بما عكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للفعاليات الطبية والعلمية الكبرى.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها تقديم كامل الدعم والتأييد لاختيار الدكتور محمد عبد الوهاب لهذا التكريم، تقديرًا لعطائه العلمي المستمر، وإسهاماته في تطوير البحث الطبي والتعليم الطبي المستمر، وتعزيز الحضور المصري والعربي في المحافل الطبية الدولية.

ومن جانبه، قدّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للدكتور محمد عبد الوهاب على هذا الاختيار والتقدير العلمي المستحق من قبل الجمعية الدولية المرموقة، مشيدًا بجهود علماء مصر وإسهاماتهم العلمية المتميزة على المستويين المحلي والدولي، ودورهم في رفع اسم مصر في المحافل العلمية العالمية.

ويُعد الدكتور محمد عبد الوهاب أحد أبرز الأسماء الطبية والعلمية في مجال الجراحة وأمراض الجهاز الهضمي والأورام على المستويين الإقليمي والدولي، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل الأكاديمي والبحثي والتنظيمي.

وشغل الدكتور محمد عبد الوهاب منصب الرئيس السابق للرابطة الدولية للجراحين وأطباء الجهاز الهضمي والأورام (IASGO)، وأسهم خلال فترة رئاسته في تعزيز التعاون العلمي الدولي، وتوسيع نطاق المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة، ودعم تبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين من مختلف دول العالم.

كما لعب دورًا محوريًا في تنظيم واستضافة المؤتمر العالمي الخامس والثلاثين للرابطة الدولية بالقاهرة في نوفمبر 2024، والذي مثّل محطة مهمة في تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي لتنظيم الفعاليات الطبية والعلمية الكبرى.

كما يُعرف الدكتور محمد عبد الوهاب بإسهاماته في البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر، إلى جانب مشاركته الفاعلة في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية، ما جعله يحظى بتقدير واسع داخل الأوساط الطبية والعلمية.

