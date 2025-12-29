الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهلال الأحمر ونادي الزهور يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الكوادر على الإسعافات الأولية

الهلال الاحمر المصري
الهلال الاحمر المصري , فيتو
18 حجم الخط

وقّعت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، بمقر المركز العام للهلال، بروتوكول تعاون بشأن تنظيم دورات تدريبية على الإسعافات الأولية للموظفين والعاملين بجميع قطاعات النادي، وعقد ندوات تثقيفية للأعضاء في مجال الإسعاف الأولي ودعم الحياة الأساسي.

وعلى هامش زيارتها للنادي مع بدء إطلاق الدورة التدريبية التي تُعد الأولى من نوعها بالأندية، قالت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري: إن الإسعاف الأولي مهارة يجب أن يكتسبها كل شخص ليكون سببا في إنقاذ حياة الآخرين، مشيرة إلى أن التعاون مع نادي الزهور لتدريب كوادره وأعضائه على الإسعافات، يُعد باكورة الانطلاق للتوسع في تدريب المواطنين على التعامل مع الإصابات المختلفة.

 

ومن جانبه، نوه المستشار الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، أن مبادئ الإسعافات الأولية مهارة أساسية وهامة ومنقذة للحياة يجب أن يتعلمها كل شخص، موضحًا أن البروتوكول يستهدف تعزيز منظومة السلامة داخل أروقة النادي بتدريب العاملين والموظفين على الإسعافات الأولية ومن ثّم التوسع لتدريب الأعضاء وابناءهم.

ويهدف بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري ونادي الزهور، إلى رفع الوعي الصحي وتعليم أسس الإسعافات الأولية، وغرس ثقافة التطوع لدى الشباب وأعضاء النادي، وذلك في إطار التعاون المجتمعي داخل المنشآت الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسعافات الاولية الهلال الأحمر المصري رفع الوعى الصحى نادى الزهور ندوات تثقيفية تدريب الكوادر

مواد متعلقة

الهلال الأحمر يرسل 207 آلاف سلة غذائية و30 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة

الهلال الأحمر: نحذر من تداعيات استمرار إسرائيل في منع إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة

الهلال الأحمر المصري يمد غزة بسلال غذائية وبطاطين وملابس شتوية عبر قافلة زاد العزة 98

الهلال الأحمر يدفع بـ 256 ألف سلة غذائية واحتياجات الشتاء لأهالي غزة

الأكثر قراءة

تغيير الفريق بالكامل، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

مصدر بالزمالك: أحمد سليمان يرفض التوسط في حل أزمة محمود بنتايك

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

موجة من الطقس السيئ تضرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

حماس تنعي أبو عبيدة ومحمد السنوار ومحمد شبانة ورائد سعد

معهد التغذية: البرتقال والفراولة والرمان كنز صحي يحمي من أمراض الشتاء

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب الالتزام بالزي النبوي؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads