الهلال الأحمر ونادي الزهور يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الكوادر على الإسعافات الأولية

وقّعت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، بمقر المركز العام للهلال، بروتوكول تعاون بشأن تنظيم دورات تدريبية على الإسعافات الأولية للموظفين والعاملين بجميع قطاعات النادي، وعقد ندوات تثقيفية للأعضاء في مجال الإسعاف الأولي ودعم الحياة الأساسي.

وعلى هامش زيارتها للنادي مع بدء إطلاق الدورة التدريبية التي تُعد الأولى من نوعها بالأندية، قالت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري: إن الإسعاف الأولي مهارة يجب أن يكتسبها كل شخص ليكون سببا في إنقاذ حياة الآخرين، مشيرة إلى أن التعاون مع نادي الزهور لتدريب كوادره وأعضائه على الإسعافات، يُعد باكورة الانطلاق للتوسع في تدريب المواطنين على التعامل مع الإصابات المختلفة.

ومن جانبه، نوه المستشار الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، أن مبادئ الإسعافات الأولية مهارة أساسية وهامة ومنقذة للحياة يجب أن يتعلمها كل شخص، موضحًا أن البروتوكول يستهدف تعزيز منظومة السلامة داخل أروقة النادي بتدريب العاملين والموظفين على الإسعافات الأولية ومن ثّم التوسع لتدريب الأعضاء وابناءهم.

ويهدف بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري ونادي الزهور، إلى رفع الوعي الصحي وتعليم أسس الإسعافات الأولية، وغرس ثقافة التطوع لدى الشباب وأعضاء النادي، وذلك في إطار التعاون المجتمعي داخل المنشآت الرياضية.

