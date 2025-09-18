تجربة جامعة المنصورة في زراعة الكبد أمام مؤتمر جراحة الجهاز الهضمي بصربيا

شارك الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وبصفته رئيسا للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والمناظير، في المؤتمر الدولي للجمعية السادس والثلاثون والمنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلجراد.

افتتاح مركز زراعة الكبد الجديد بالمنصورة

وأمام الجلسة الافتتاحية استعرض "عبد الوهاب" تجربة جامعة المنصورة في زراعة الكبد، مؤكدا أن من أهم انجازات هذا القرن في المجال الطبي هو افتتاح مركز زراعة الكبد الجديد بالمنصورة، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الاوسط، موجها الشكر للقيادة السياسية في مصر التى كانت داعمة لهذا الصرح العظيم، وكذلك قيادات جامعة المنصورة وكلية الطب.

إنجازات الدولة المصرية في مجال الطب وخاصة الوقاية من الامراض

من جانبهم أشاد المشاركون في المؤتمر بإنشاء الصرح الكبير العالمي مركز زراعه الكبد، مؤكدين أنه سيكون مركزا معتمد دوليا للتدريب علي زراعة الكبد، وهذا الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتحديدا في مدينة المنصورة قلعه الطب في جمهورية مصر.

جدير بالذكر أنه يعقد حاليا في العاصمة الصربية بلجراد المؤتمر 36 العالمي لجراحات الجهاز الهضمي والمناظير، بحضور كوكبة كبيرة من العلماء من كبار أساتذة الجراحة في هذا المجال علي مستوى العالم، وقد مثل مصر في هذا المؤتمر العالمي الكبير الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط والحاصل على جائزة ديميكوف وهي أعلى وسام طبي على مستوى العالم في مجال زراعة الاعضاء من موسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.