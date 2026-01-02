الجمعة 02 يناير 2026
أخبار مصر

حالة الطقس الآن، سحب ممطرة على شمال البلاد واستقرار نسبى بالجنوب

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
الطقس، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

شديد البرودة نهارا وليلا ونشاط للرياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ


بينما تسود أجواء مستقرة نسبيًا على جنوب البلاد ودرجة الحرارة في القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في  آخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

