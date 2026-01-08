مجدي طلبة: لهذه الأسباب لا أفضل مشاركة مصطفى محمد أساسيا في مواجهات المنتخب

18 حجم الخط

أكد مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لا يستحق المشاركة أساسيًّا في تشكيل الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وقال مجدي طلبة في تصريحات تليفزيونية: مصطفى محمد بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة، ولا يشارك بشكل أساسي مع فريق نانت الفرنسي، ومعدل أهدافه في الآونة الأخيرة ضئيل للغاية، وبالتالي فإن قرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في عدم الدفع به أساسيًا، منطقي وله أسبابه.

وتابع: أحمد سيد زيزو هو الأفضل لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه في تشكيل المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، فهو يجيد الأدوار الدفاعية، وسيكون بمثابة حلقة الوصل بين الخط الخلفي والأمامي، وسيؤدي هذا الدور أفضل من إمام عاشور، الذي من الواضح أنه غير جاهز بنسبة 100 % للمشاركة في المباريات.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

