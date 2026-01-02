الجمعة 02 يناير 2026
سياسة

حسام المندوه ردًا على هشام توشكى: إفلاس سياسي ومهاترات لا تليق بالمشهد الديمقراطي

حسام المندوه
حسام المندوه
رد الدكتور حسام المندوه الحسيني، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة بولاق الدكرور، على حديث هشام توشكى، مرشح الحزب عن الدائرة ذاتها، بشأن ما أسماه «الخيانة الانتخابية»، مؤكدًا أن تلك التصريحات تعكس حالة من الإفلاس السياسي في أجواء تنافسية لا تحتمل التشويه أو الزج بالاتهامات.


وقال المندوه في تصريحات صحفية: إن الاحتكام إلى القانون واحترام قواعد العملية الانتخابية يظلان السبيل الوحيد لحسم أي خلاف، مشددًا على أن مثل هذه الاتهامات تتكرر عادة مع غياب التوفيق السياسي. 

وأكد ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية، وفي وعي أبناء بولاق الدكرور، معتبرًا أن الرد على الأكاذيب بمثلها لا يليق بمن يسعى إلى بناء وعي حقيقي.


وأوضح أن ما يُثار حول «خيانة التحالفات» لا يعدو كونه افتراءات تفتقر إلى الدليل، وتعكس مهاترات انتخابية لا تتسق مع تاريخ برلماني يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار. 

وأضاف أن استخدام مصطلحات من قبيل «الخيانة» شائع في لحظات الاحتقان الانتخابي، لكنه يرفض الانجرار إلى الإساءة، احترامًا لعلاقة زمالة امتدت لسنوات.


وأشار المندوه إلى أن دوره منذ بداية الترشح كان معلومًا للجميع، سواء في الندوات أو الأنشطة الدعائية، مؤكدًا التزامه الكامل بما تم الاتفاق عليه. 

ولفت إلى أنه لاحقًا رصد ممارسات تخالف هذا الالتزام، لكنه آثر عدم الخوض في تفاصيل مسيئة.


وكشف عن كواليس جلسة حزبية حضرها توشكى وعدد من القيادات، قال إنها شهدت اعترافات صريحة بمواقف واتفاقات خارج المسار الانتخابي، مؤكدًا أنه حاول مرارًا إبعاد زميله عن أي مسارات جانبية، والدعوة إلى مزيد من التماسك، دون جدوى.


وفي قراءته للمشهد الانتخابي، شدد المندوه على أن الانتخابات تعكس إرادة الشعب وحده، متسائلًا عن منطق ترشيح شخص «غريب عن الدائرة»، ومشيرًا إلى تصريحات منسوبة لمنافسين أقروا خلالها بعدم انتمائهم الحقيقي لبولاق الدكرور.


وأكد د. حسام المندوه أن انتماءه للدائرة ليس شعارًا انتخابيًا، بل واقعًا عاشه وارتبط به منذ نشأته، قائلًا: إن أي إنجاز يتحقق هو ثمرة دعم الناس وتكاتف الجهود، وليس جهد فرد بعينه.


وحول ما أثير بشأن «الحصانة البرلمانية» وربطها بقضية نادي الزمالك، أوضح المندوه أن الحصانة لا تحمي أي شخص من المساءلة القانونية، بل هي أداة دستورية تمكّن النائب من أداء دوره الرقابي والتشريعي لصالح المواطنين.

 وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك «يعطي ولا يأخذ»، متسائلًا عن دوافع الزج باسم النادي في صراعات انتخابية.


واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن المعركة الحقيقية هي معركة وعي وخدمة عامة، لا ساحة لتبادل الاتهامات، وأن الفيصل فيها سيظل دائمًا إرادة الناخبين.

