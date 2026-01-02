الجمعة 02 يناير 2026
الأهلي يفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري الممتاز للسيدات

 حقق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

وسجل هدفي سيدات الأهلي كل من: حبيبة عصام ونور يوسف. 

تشكيل سيدات الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، لحساب منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏ 

حراسة المرمى: إسراء السقا. 

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وحبيبة عمر وثريا أشرف. 

خط الوسط: لولو نصر وأمنية سمير ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف. 

خط الهجوم: ميا داردن. 

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش ورودينا عبد الرسول وأسماء علي وهنا عثمان وكاميليا الديب وأشرقت عادل ونادين محمد وسارة خالد وسارة كرد.

 

