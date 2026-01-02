يعرف الكرة المصرية جيدا، أبرز المعلومات عن حكم مباراة مصر وبنين بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

يتولى الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو إدارة مواجهة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

حكم مباراة منتخب مصر وبنين في كأس الأمم الإفريقية

ويعد أتشو اسم مألوف للجماهير المصرية، بعدما سبق له إدارة عدد من المباريات للمنتخب الوطني وأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في مختلف البطولات القارية.

وعلى صعيد المنتخب المصري، أدار الحكم الجابوني مواجهة مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، كما تولى إدارة مباراة مصر وغانا في دور المجموعات بنسخة أمم إفريقيا الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

أما على مستوى الأندية، فقد أدار أتشو مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي 2023، والتي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل.

كما كان شاهدا علي فوز الزمالك على إنيمبا النيجيري بنتيجة 3-1 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب مباريات لبيراميدز أمام صنداونز الجنوب إفريقي، ومارومو جالانتس، وزاناكو الزامبي في بطولات قارية مختلفة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل الأخير لهذا الدور كثالث عن المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال بـ7 نقاط ثم الكونغو الديمقراطية 7 نقاط ثم بنين 3 نقاط، وأخيرا بوتسوانا بدون نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

وتنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

