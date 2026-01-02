مسؤول حكومي إماراتي يؤكد اكتمال سحب قوات أبوظبى من اليمن

18 حجم الخط

أكد مسؤول حكومي إماراتي، أنّ "​الإمارات​ أنهت وجود قواتها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب".

مسؤول إماراتي يعلن إنجاز سحب القوات الإماراتية من اليمن

وأضاف المسؤول الحكومي الإماراتي: إن "الإمارات ما زالت ملتزمة بالحوار وخفض التصعيد والعمليات المدعومة دوليًا بوصفها السبيل الوحيد المستدام لتحقيق السلام".

ويأتي ذلك بعد توتر بين السعودية والإمارات على خلفية دعم الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الذي شنّت ضده القوات السعودية غارات على خلفية تحركات عسكرية للمجلس في حضرموت.

بيان المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن

أصدر ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، اليوم، بيانا أعلن فيه عن مرحلة انتقالية مدتها عامين تهدف وفق ديباجة البيان الوصول إلى إعلان الانفصال، ودعا المجتمع الدولي لرعاية حوارا يهدف للتهدئة.

وقل المجلس الانتقالي الجنوبي اليمنى فى بيانه، أن الإنجازات والمكتسبات التي حققها أبناء شعبنا الجنوبي في استلام مسؤولية تأمين وإدارة مناطقهم وإنهاء التهديدات الأمنية والتهريب والإرهاب وحالة الفوضى، ووقف الاستنزاف لمواردهم، لما تمثله من خطوة مسؤولة نحو تحقيق تطلعات هذا الشعب في استعادة وإعلان دولته التي ستكون درع حصين وحليف صادق لمحيطه وجواره.

وتابع، إن هذه الحشود الجماهيرية في كافة أنحاء الجنوب تعكس وحدة الصف وتطلعات الجميع لمستقبل أكثر استقرارا يحقق فيه أبناء الجنوب تطلعاتهم وطموحاتهم بالأمن والازدهار والتنمية والبناء.

واستطرد المجلس الانتقالي الجنوبي، انطلاقًا من رغبة وإرادة شعبنا الجنوبي في استعادة وإعلان دولتهم، واستنادا للتفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية والبيانات والمواقف الصادرة عن نخب وقيادات الدولة والحكومة والسلطات المحلية في محافظات الجنوب اليمني، واستشعارا لحجم المخاطر التي تحيط بالشراكة السياسية القائمة عمومًا، وبالجنوب على وجه الخصوص، وتجنبًا لمزيد من الصراعات والانقسامات.

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن عن مرحلة انتقالية مدتها سنتين

وأعلن عن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان، ودها المجلس الانتقالي المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوبًا وشمالًا حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب، عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة وبمشاركة مراقبين دوليين.

الزبيدي، فيتو

كما دعا المجلس الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها كل مؤسسات وهيئات الدولة، والحكومة، والسلطات المحلية لممارسة عملها وأداء مهامها في تطبيع الحياة وتحسين الأوضاع والخدمات وانتظام صرف المرتبات عبر تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة، وإن المجلس الانتقالي الجنوبي يمد يده حول تحديد الخطوات والآليات المناسبة وفق القواسم المشتركة مع كافة القوى الوطنية في الشمال.

وأشار المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن ذلك ينطلق من قناعة بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ للجنوب حقه المشروع، ويُجنّب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة، وفق قوله.

وقال المجلس إن الجنوب اليمنى، خلال المرحلة الانتقالية، سيبقى سندًا لشركائه في الشمال، وداعمًا لأي جهد من شأنه مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحفظ أمن المنطقة.

واختتامًا، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن هذه المرحلة تمثل أرضية سياسية مفتوحة، ويجدد دعوته لكافة المكونات والقوى السياسية، دون استثناء، للدخول في حوار بناء ومسؤول لمناقشة هذه المرحلة وإثرائها وتطويرها، على أن يقوم هذا الحوار على مبادئ واضحة، في مقدمتها: الاعتراف المتبادل بالقضايا الجوهرية، وفي صلبها قضية الجنوب وحق شعبه في تقرير مصيره؛ الالتزام بالحلول السلمية والتوافقية ورفض فرض الوقائع بالقوة؛ احترام الإرادة الشعبية ومخرجات أي مسار توافقي يتم الاتفاق عليه؛ وضمان أن يكون الحوار جزءًا من مسار سياسي جاد ومحدد زمنيًا، لا أداة لإدارة الأزمة أو إطالة أمدها، لضمان الوصول لتوافق يضمن الحقوق، ويُنهي حالة الانسداد، ويفتح أفقًا جديدًا لحل سياسي وقانوني عادل ومستدام بما يتوافق مع مصالح الجنوب والشمال.

وشدد المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن هذا الإعلان الدستوري يُعد نافذًا بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال لم تتم الاستجابة للدعوة أو تعرّض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية، مؤكدًا أن جميع الخيارات تبقى مطروحة أمامه، وفي مقدمتها هذا المسار، ما لم تُؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وبما ينسجم مع المدة الزمنية المحددة وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.