الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

رئيس مجلس القيادة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، فيتو
18 حجم الخط

صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم، أن قرار إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن لا يعني القطيعة أو التنكّر للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح مسار التحالف وبما يخدم الأهداف المشتركة.

العليمي: حماية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تمثل مسئولية وطنية

وقال العليمي: إن حماية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تمثل مسئولية وطنية، تدرك القيادة اليمنية ما تحققه من مكاسب، كما تعي في الوقت ذاته مخاطر التفريط بها، مؤكدًا أن هذه الشراكة تشكل ركيزة أساسية في دعم مساعي استعادة الدولة اليمنية.

اليمن: القرارات الأخيرة لم تكن تعبيرًا عن رغبة في التصعيد أو الانتقام

وأوضح رئيس مجلس القيادة أن القرارات الأخيرة لم تكن تعبيرًا عن رغبة في التصعيد أو الانتقام، بل جاءت استجابة لمقتضيات المرحلة، وبما ينسجم مع الهدف الرئيس المتمثل في خدمة معركة استعادة الدولة اليمنية، سلمًا أو حربًا.

رشاد العليمي: التزام جميع الأطراف بمعالجة القضية الجنوبية في إطار وطني جامع

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، شدد العليمي على التزام جميع الأطراف بمعالجة القضية الجنوبية في إطار وطني جامع، وبعيدًا عن الصراعات المسلحة، بما يعزز فرص الاستقرار ويجنب البلاد مزيدًا من التعقيدات.

وأكد أن أية إجراءات تُتخذ ستظل موجّهة نحو دعم المسار الوطني، والحفاظ على وحدة الصف، وتعزيز جهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن تصحيح مسار التحالف اليمن اليمن والإمارات

مواد متعلقة

اليمن يطوى صفحة 2025 وسط حالة من عدم اليقين، وتوقعات بتصعد عسكري فى المهرة وحضرموت

سوريا تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته ووقوفها إلى جانب حكومته

وزير خارجية عُمان: تنسيق وثيق مع السعودية لدعم أمن المنطقة واستقرار اليمن

إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول

الأردن يصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث اليمن

الأكثر قراءة

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads