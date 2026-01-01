العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

18 حجم الخط

صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم، أن قرار إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن لا يعني القطيعة أو التنكّر للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح مسار التحالف وبما يخدم الأهداف المشتركة.

العليمي: حماية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تمثل مسئولية وطنية

وقال العليمي: إن حماية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تمثل مسئولية وطنية، تدرك القيادة اليمنية ما تحققه من مكاسب، كما تعي في الوقت ذاته مخاطر التفريط بها، مؤكدًا أن هذه الشراكة تشكل ركيزة أساسية في دعم مساعي استعادة الدولة اليمنية.

اليمن: القرارات الأخيرة لم تكن تعبيرًا عن رغبة في التصعيد أو الانتقام

وأوضح رئيس مجلس القيادة أن القرارات الأخيرة لم تكن تعبيرًا عن رغبة في التصعيد أو الانتقام، بل جاءت استجابة لمقتضيات المرحلة، وبما ينسجم مع الهدف الرئيس المتمثل في خدمة معركة استعادة الدولة اليمنية، سلمًا أو حربًا.

رشاد العليمي: التزام جميع الأطراف بمعالجة القضية الجنوبية في إطار وطني جامع

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، شدد العليمي على التزام جميع الأطراف بمعالجة القضية الجنوبية في إطار وطني جامع، وبعيدًا عن الصراعات المسلحة، بما يعزز فرص الاستقرار ويجنب البلاد مزيدًا من التعقيدات.

وأكد أن أية إجراءات تُتخذ ستظل موجّهة نحو دعم المسار الوطني، والحفاظ على وحدة الصف، وتعزيز جهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

