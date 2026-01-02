السعودية: رئيس "الانتقالي الجنوبي اليمني" رفض منح تصريح هبوط لطائرة وفد المملكة

18 حجم الخط

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدًا سعوديًّا في عدن أمس.

وأضاف في منشور على منصة “إكس”، اليوم الجمعة أن الزبيدي أصدر توجيهات بإغلاق حركة الطيران في المطار، بحسب وكالة “رويترز”.

وتوقفت الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، البوابة الدولية الرئيسية للمناطق اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، أمس الخميس.

تحذيرات من الالتفاف على القرارات السيادية اليمنية

أمس الخميس، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي من أي محاولة للالتفاف على “القرارات السيادية” التي اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرًا.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، قال العليمي: إن “القرارات السيادية الأخيرة كانت خيارًا اضطراريًّا ومسؤولًا لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وحرصًا على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح”.

فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يومًا

والثلاثاء، قرر العليمي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية"، كما أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج جميع قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

محاولات لاستعادة السيطرة على حضرموت والمهرة

وجاءت قرارات العليمي وسط رفض المجلس الانتقالي الجنوبي سحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تمثلان نحو نصف مساحة اليمن، ويسيطر عليهما منذ أوائل ديسمبر 2025.

وقال العليمي، إن “المهل المتكررة لإعادة تطبيع الأوضاع (إنهاء السيطرة العسكرية) في المحافظات الشرقية لم تستثمر بصورة رشيدة من جانب المجلس الانتقالي، بل ترافقت مع دفع مزيد من القوات إلى حضرموت والمهرة، ووصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية”.

